মধ্যপ্রাচ্যে বাড়ছে ইসরায়েলি আগ্রাসন, এক মাসে ৬ দেশে হামলা

মধ্যপ্রাচ্যে বাড়ছে ইসরায়েলি আগ্রাসন, এক মাসে ৬ দেশে হামলা
মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। কাতারের রাজধানী দোহায় সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাটি তারই সর্বশেষ উদাহরণ।
বছর দুয়েক ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় প্রতিদিনই বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। নিয়মিত হামলা করছে লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেনেও।
এরই মধ্যে, গত সোমবার তিউনিসিয়ায় গাজামুখী মানবিক সহায়তার বহরকে লক্ষ্য করে একটি সন্দেহভাজন ইসরায়েলি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে।
অঞ্চলজুড়ে ধারাবাহিক এই হামলার কারণে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দোহায় আচমকা হামলা চালায় ইসরায়েল। তাদের এই হামলার লক্ষ্যবস্তু যারা ছিলেন, তারা ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্যই সেখানে গিয়েছিলেন। হামাসের একটি সূত্র আল-জাজিরাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
এই ঘটনার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে কাতার। কাতারি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশটি এই হামলাকে সর্বোচ্চ কঠোরভাবে নিন্দা জানাচ্ছে।
তিনি বলেন, এই অপরাধমূলক হামলা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিনিষেধের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং কাতার ও সেখানে বসবাসরত জনগণের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি।
হামলায় হতাহতের সংখ্যা বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/