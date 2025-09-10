  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেফতার ৭ ডাকাত কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার ৭ ডাকাত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশিয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ডাকাত দলের সাত সদস্যকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন- মো. সজীব গাজী (২৭), মো. রাজন (৩০), মো. সোহেল (৩০), মো. জসিম (২৪), মো. মামুন (২৪), মো. ইব্রাহিম (২৩) ও মো. রবিন (২০)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে মোহাম্মদপুর থানাধীন নবীনগর হাউজিং এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের থেকে দুটি চাপাতি উদ্ধার করে ডিবি পুলিশ।

মামলার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুর থানাধীন নবীনগর হাউজিং এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মর্মে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্য পাওয়া যায়। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সাত জন ডাকাতকে গ্রেফতার করে ডিবির একটি টিম। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ও পলাতকদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃতরা পেশাদার সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ডাকাতি করার উদ্দেশে তারা দেশিয় অস্ত্রসহ উল্লিখিত স্থানে একত্রিত হয়েছিল মর্মে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে।

