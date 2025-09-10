  2. জাতীয়

সোনারগাঁয়ে ঘুরতে গিয়ে পুকুরে ডুবে বিইউপি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খামারবাড়িতে ঘুরতে গিয়ে পুকুরে ডুবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) উপজেলার মদনপুরে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া মশসুদ মনজুর বর্ষ (২২) রাজধানীর মিরপুরের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) মার্কেটিং বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার শেখ মঞ্জুর বারীর ছেলে। তিনি মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের বাসায় থাকতেন।

বর্ষের বন্ধু বর্ণিল সপ্তর্ষি জানান, সকালের দিকে তারা ছয়-সাত বন্ধু মিলে মদনপুরের একটি খামারবাড়িতে ঘুরতে যান। দুপুরের দিকে সেখানকার পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে পানিতে ডুবে অচেতন হয়ে যান বর্ষ। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক সূত্রে জানা গেছে, বর্ষকে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান তিনি মৃত।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

