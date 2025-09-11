হত্যা মামলার আসামি গোপালগঞ্জের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেফতার

হত্যা মামলার আসামি গোপালগঞ্জের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সালাউদ্দিন সুমন হত্যা মামলার সন্ধিগ্ধ আসামি গোপালগঞ্জ সদর থানা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম ফিরোজ মাহমুদকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির খিলগাঁও থানা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গতকাল বুধবার রাজধানীর পশ্চিম আগারগাঁও এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রী ২ নম্বর জামে মসজিদের সামনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মিছিল করছিল। এসময় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিলে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাউদ্দিন সুমন গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ফাতমা আক্তার তমা বাদী হয়ে ৬ জুলাই খিলগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
থানা সূত্রে জানা যায়, তদন্তাধীন এ মামলায় অভিযান পরিচালনা করে এস এম ফিরোজ মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়।
