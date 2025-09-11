বাংলাদেশের ফুটবলারদের নিয়ে নেপাল ছেড়েছে বিশেষ ফ্লাইট

বাংলাদেশের ফুটবলারদের নিয়ে নেপাল ছেড়েছে বিশেষ ফ্লাইট
নেপালে অবস্থানরত বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইট নেপালের কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করেছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এ তথ্য জানিয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, নেপালে অবস্থানরত বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের দ্রুত ও নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইট সব যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।
নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পতন হয়েছে সরকারের। আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সেনাবাহিনী নেওয়ায় পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার আগে খুলে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
এ অবস্থায় কাঠমান্ডুতে আটকেপড়া বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফুটবলারদের দেশ আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটেও ফেরত আসতে পারতেন তারা। কিন্তু তারা এতটা সময় অপেক্ষা করতে চাননি না। কারণ পরিস্থিতি কখন কোনদিকে যায়, বলা যায় না। সে কারণে তাদের জন্য বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়।
এর আগেই ফুটবলাররা যেন সকাল সাড়ে ৯টা বা ১০টার মধ্যে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে প্রস্তুত থাকেন সেই নিদের্শনা দেওয়া হয়। ফুটবলাররাও সেই অনুযায়ী বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেন।
