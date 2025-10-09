নেপালে নেতৃত্ব নিয়ে সেনা সদর দপ্তরের বাইরে জেন জি-দের হট্টগোল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালে নেতৃত্ব নিয়ে সেনা সদর দপ্তরের বাইরে জেন জি-দের হট্টগোল
সেনা সদর দপ্তরের বাইরে হট্টগোল/ ছবি: খবর হাব

সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে সমর্থন দেওয়ার পর জেন জি প্রতিনিধিরা নেপালের সেনা সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান অশোক সিগডেলের সঙ্গে আলোচনা করতে। তবে সেখানে নেতা নির্বাচন নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে।

সেনা সদর দপ্তরের প্রধান গেটে যুবকরা একে অপরের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। কারা অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্ব নেবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক দেখা দেয়।

এসময় একটি দল কার্কির নেতৃত্ব সমর্থন করে। অন্যরা ঢারান মেয়র হার্কা সাম্পাং এবং কাঠমান্ডু মেয়র বালেন্দ্র শাহকে বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব করে স্লোগান দেয়। আবার কিছু যুবক কার্কির নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয় বলে চিৎকার করে, যা আগের দৃশ্যমান ঐক্যকে ভেঙে দেয়।

সূত্র: খবর হাব
