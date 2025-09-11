বিশেষ ফ্লাইটের অপেক্ষায় কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে ফুটবলাররা

বিশেষ ফ্লাইটের অপেক্ষায় কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে ফুটবলাররা
নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পতন হয়েছে সরকারের। আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সেনাবাহিনী নেওয়ায় পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। বুধবার সন্ধ্যার আগে খুলে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
কাঠমান্ডুতে আটকে পড়া জাতীয় দলের ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটেও ফেরত আসতে পারতেন। কিন্তু তারা এতটা সময় অপেক্ষা করতে চাইছেন না। কারণ পরিস্থিতি কখন কোনদিকে যায়, বলা যায় না।
এ অবস্থায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটের অপেক্ষায় আছেন ফুটবলাররা। বাফুফে থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার কথা।
ঢাকা থেকে সেই বিমান যাবে। ফুটবলাররা যেন সকাল সাড়ে নয়টা বা দশটার মধ্যে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে প্রস্তুত থাকেন সেই নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে। ফুটবলাররা এখন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন। তবে বিশেষ বিমান কখন কাঠমান্ডু পৌঁছবে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।
বাফুফের মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিব জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘আমরা ঢাকার নির্দেশ পেয়ে বিমানবন্দরে এসে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে অপেক্ষা করছি। যদিও জানি না কখন বিমান আসবে, কখন দেশে ফিরতে পারব। তবে এতটুকু বলতে পারি, আজই ফিরছি আমরা।’
