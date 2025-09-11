৫ হাজার বিডব্লিউটির বেশি ধারণক্ষমতার জাহাজের মূসক অব্যাহতি
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, যেসব সমুদ্রগামী জাহাজের ন্যূনতম ধারণক্ষমতা পাঁচ হাজার বিডব্লিউটি, তা আমদানির ক্ষেত্রে আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব এ কথা জানান।
তিনি বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ মনে করে এই অব্যাহতির মাধ্যমে বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর-উভয় সেক্টর থেকে আরও বেশি করে সমুদ্রগামী জাহাজ কেনা হবে। সমুদ্রগামী জাহাজশিল্পকে উৎসাহ প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনস্বার্থে সমুদ্রগামী জাহাজ পাঁচ হাজার বিডব্লিউটির ঊর্ধ্বে, তা আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে আরোপণীয় ৭ দশমিক ৫ শতাংশ মূসক অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।
ব্রিফিংয়ে এ আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
এমইউ/বিএ/জিকেএস