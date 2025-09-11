  2. জাতীয়

বাসা-বাড়ির গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করতে চাপ আছে: জ্বালানি উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৬ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, বাসা-বাড়ির গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার জন্য ওপর থেকে চাপ আছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীদের আন্দোলন নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

বাসা-বাড়িতে নতুন করে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে কি না- জানতে চাইলে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘না, বরং বাসা-বাড়িতে আমরা যে গ্যাস দেই সেটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমার ওপর চাপ আছে। কিন্তু আমি বন্ধ করি না, কারণ এটা যদি করি তাহলে আমি আমার নিজের বাসায় ঢুকতে পারবো না।’

তবে কোথা থেকে বা কী ধরনের চাপ আছে, সে বিষয়ে উপদেষ্টা কিছু জানাননি।

অনেক এলএনজি আমদানি হচ্ছে, সামনে গ্যাসের দাম বাড়বে কি না এ বিষয়ে তিনি বলেন, দাম এখন বাড়বে না। আগে সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল প্রতি দু-এক মাস অন্তর অন্তর গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়বে। আমাদের এক বছর কয় মাস হয়ে গেলো, আমরা কিন্তু এখনো বিদ্যুতের দামও বাড়াইনি, গ্যাসের দামও বাড়াইনি।

