নেপালে বাংলাদেশিরা ভালো আছেন: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বাংলাদেশি যারা নেপালে আছেন তারা ভালো আছেন। বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের সবার দেখভাল করছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
শফিকুল আলম জানান, আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন নেপালের পরিস্থিতি সম্পর্কে উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করেন।
তিনি জানান, জাতীয় ফুটবল টিমকে বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনতে বিমানবাহিনীর স্পেশাল এয়ারক্রাফট গেছে (এরই মধ্যে তারা ফিরেও এসেছেন)। নেপালের বিমানবন্দর আংশিক খোলা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।
