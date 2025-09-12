  2. জাতীয়

৪৯ জেলা-অতিরিক্ত আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বদলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৯ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এক প্রজ্ঞাপনে ৪৯ জেলা-অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পাশাপাশি আলাদা এক প্রজ্ঞাপনে সাত অঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও এক অফিস আদেশে পাঁচ কর্মকর্তার দপ্তর বদল করেছে ইসি।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের স্বাক্ষর করা প্রজ্ঞাপনে এই ৪৯ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

ইসি প্রজ্ঞাপনে জানায়, দেশের বিভিন্ন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এইসব কর্মকর্তাদের আগামী ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর তাৎক্ষণিক অবমুক্ত বলে গণ্য হবে।

ইসি আরও জানায়, রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. দুলাল তালুকদারকে বদলি করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব করা হয়েছে। ফরিদপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আলাউদ্দীনকে সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মো. মাহবুব আলম শাহ্কে বদলি করে ফরিদপুরের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা করা হয়েছে। রাজশাহী আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেনকে রংপুরে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসন শাখার পরিচালক মো. আতিয়ার রহমানকে বদলি করে একই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মো. আনিছুর রহমানকে বদিল করে রাজশাহীর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা করা হয়েছে এবং সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল আলমকে বদলি করে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসন শাখার পরিচালক করা হয়েছে।

অন্য আরেক অফিস আদেশে ইসি জানায়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাধারণ সেবা-১ শাখার উপসচিব জি. এম. সাহাতাব উদ্দিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন কল্যান শাখায়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব মো. রফিকুল ইসলামকে সাধারণ সেবা-১ শাখায়, বাজেট শাখার উপসচিব মো. হুমায়ুন কবিরকে নির্বাচনী সহায়তা ও সরবরাহ শাখায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন কল্যান শাখার উপসচিব এম মাজহারুল ইসলামকে বাজেট শাখায় এবং উপসচিব এনামুল হককে সাধারণ সেবা-২ শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

