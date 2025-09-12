রাজধানীর শাজাহানপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে ২ যুবক আহত
রাজধানীর শাজাহানপুর ঝিলপাড় এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে বিশাল (২৬) ও রবিন (২৬) নামে দুই যুবক আহত হয়েছেন। বিশাল পেশায় লেগুনাচালক।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তারা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তাদের ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা শাজাহান জানান, শাহজাহানপুর ঝিলপাড় এলাকায় মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তিন-চারজনের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বিশালের বুকে ও রবিনের পিঠে গুলি করে পালিয়ে যায়। পরে তাদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, শাহজাহানপুর ঝিলপাড় এলাকায় থেকে দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে এসেছে। তাদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করেছি। জানতে পেরেছি মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
