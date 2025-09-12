কদমতলীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা: দেওয়ালচাপায় প্রাণ গেলো শিক্ষকের

কদমতলীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা: দেওয়ালচাপায় প্রাণ গেলো শিক্ষকের
রাজধানীর কদমতলীতে দেওয়াল চাপা পড়ে মোস্তাফিজুর রহমান (৩০) নামের এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। নিহত মোস্তাফিজুর জুরাইন মুরাদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভাতিজা মো. শরীয়তুল্লাহ জানান, “আমার চাচা বিকেলের দিকে বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় পাশের একটি বাউন্ডারি দেয়াল ভেঙে তার ওপর পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।”
তিনি আরও জানান, নিহত মোস্তাফিজুর রহমানের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার ভরপতোয়া এলাকায়। তিনি সিরাজুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে কদমতলী এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, “মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কদমতলী থানাকে জানানো হয়েছে।”
কেএএ/