সশস্ত্র বাহিনীতে বৈষম্য সংক্রান্ত আবেদন পাঠানোর আহ্বান আইএসপিআরের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৩ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সশস্ত্র বাহিনীতে বৈষম্য সংক্রান্ত আবেদন পাঠানোর আহ্বান আইএসপিআরের

সশস্ত্র বাহিনীতে ২০০৯ সাল থেকে বৈষম্যের শিকার কর্মকর্তাদের আবেদনের মূল কপি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে কমিটির সভাপতি বরাবর সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, সশস্ত্র বাহিনীতে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন—এমন কর্মকর্তাদের আবেদনের মূল কপি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে কমিটির সভাপতি বরাবর সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো।

