সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৮১৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১২৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৬২ জন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২৫৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৬২ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮১৫ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে একটি বিদেশি রিভলবার ১টি ও একটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়।
