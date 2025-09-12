  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে প্রায় ৩ লাখ টাকার রাজস্ব আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীর চসিক কর অঞ্চল-৫ এর অধীন এনায়েত বাজারের জুবলি রোড এলাকায় ২ লাখ ৮৫ হাজার ৫৭০ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রণয় চাকমা।

অভিযানে গৃহকর না দেওয়া একটি স্থাপনা থেকে ২ লাখ ৬৫ হাজার ২০০ টাকা এবং ট্রেড লাইসেন্সের ফি না দেওয়া ৭ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২০ হাজার ৩৭০ টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করেন ম্যাজিস্ট্রেট।

অভিযানের বিষয়ে চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা প্রণয় চাকমা জানান, মেয়রের পরিকল্পনা মাফিক চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি সিটি হিসেবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। নগরীর উন্নয়ন কার্যক্রমকে সচল রাখতে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের রাজস্ব আয় বাড়াতে নগরবাসীর সচেতনতা প্রয়োজন।

চসিক সূত্রে জানা যায়, চসিকের রাজস্ব ফাঁকি ঠেকাতে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। অভিযানে চসিকের কর অঞ্চল-৫ এর কর কর্মকর্তা, ট্যাক্স কালেক্টর, লাইসেন্স পরিদর্শক, পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ মোবাইল কোর্টকে সহায়তা করেন।

