বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশন শুরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে চীনের দূতাবাসের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকায় শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশন ২০২৫’।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে কুড়িলের বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি (আইসিসিবি)-তে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং প্রযুক্তিগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে দেশি-বিদেশি কোম্পানি, বিনিয়োগকারী, সরকারি কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নিয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এস কে বশির উদ্দিন। মুখ্য আলোচক ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সবুর হোসাইন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ এবং বাংলাদেশ চাইনিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হান কুন।

প্রদর্শনীতে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শক্তি, পরিবহন ও লজিস্টিকসসহ নানা খাতের প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করছে। পাশাপাশি থাকছে উচ্চ পর্যায়ের বিটুবি ও বিটুজি মিটিং, সেমিনার এবং ইনভেস্টমেন্ট পিচ সেশন।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা এটি উপভোগ করতে পারবেন।

