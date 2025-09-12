আসলাম চৌধুরী
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব আসলাম চৌধুরী এফসিএ বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন অগ্রগতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী। রাজনৈতিক কর্মী যেমন দলের সম্পদ, তেমনি দেশেরও সম্পদ। রাজনীতি একটি বিজ্ঞান। শিক্ষা-দীক্ষায়-জ্ঞানে সমৃদ্ধ না হলে এটা আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। তাই আজকের ছাত্রদের আগামীর যোগ্য নাগরিক এবং নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন ছাত্রদল কর্তৃক আয়োজিত ‘তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আসলাম চৌধুরী বলেন, রাজনীতিতে স্লোগান উদ্দীপনা যোগালেও কেবল স্লোগান নির্ভর রাজনীতি দেশ ও দলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। তাই কোনো ভাইয়ের রাজনীতি নয়, রাজনীতি করতে হবে দেশের মানুষের দুঃসময়-সুঃসময়ে পাশে থাকার সারথি হিসেবে। ছাত্রদের জানতে হবে দেশের অতীত এবং ভবিষ্যতে করণীয় কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে মেধা, সততা এবং সাহসিকতার মিশেল সমৃদ্ধ তরুণ নেতৃত্ব উঠে না আসলে, সে রাজনীতি অর্থবহ হবে না।
বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল ওয়াহিদ মুরাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব কাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. সালামত উল্ল্যাহ, সদস্য সচিব মো. ইদ্রিস মিয়া, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কোরবান আলী শাহেদ, চবি ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মামুনুর রশিদ মামুন।
এতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ইরফানুল হাছান রকি, সীতাকুণ্ড পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মো. ইসমাইল, সেক্রেটারি মো. কামরুল ইসলাম বাবলুসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র নেতারা।
কর্মশালায় বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রদলের নেতাকর্মী অংশ নেন। সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হয়ে এ কর্মশালা চলে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। দুই ঘণ্টার এ আয়োজনে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে তাদের ভাবনাগুলো শেয়ার করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরে বিভিন্ন নেতাদের হাতে সন্মাননা স্মারক তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের স্ব-স্ব নাম লেখা একই রংয়ের টি-শার্ট ছিল অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন।
এএমএ/এএসএম