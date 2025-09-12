মোটরসাইকেল আটকে আরোহীদের গুলি-কোপ, ভিডিও ভাইরাল

  2. জাতীয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মহাসড়কে মোটরসাইকেল আটকে দা দিয়ে হামলা/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবকের ওপর হামলা এবং মোবাইল ফোন ও বাইক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কাঞ্চন এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় জিসান ও ফয়সাল নামের দুই মোটরসাইকেল আরোহীর ওপর দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে তাদের আহত করে এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়।

কুমিল্লার লালমাই উপজেলার বাসিন্দা জিসানের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, মহাসড়ক দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে একদল দুর্বৃত্ত কয়েকটি বাইক নিয়ে এসে পথ আটকে হামলা চালায়। এ সময় ভুক্তভোগীরা জীবন বাঁচাতে দৌড়াতে থাকেন।

ভিডিওর বিবরণে জানানো হয়, জিসান ও ফয়সালকে লক্ষ্য করে পাঁচ-ছয়টি গুলি করা হয়। সেই সঙ্গে দুজনকে দা দিয়ে কোপানো হয়। হামলায় জিসানের হাতের একটি আঙুল পড়ে যায় এবং ফয়সালের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লেগেছে। দুর্বৃত্তরা তাদের মোটরসাইকেল ও আইফোন নিয়ে গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় পাশ দিয়ে যাওয়া এক ট্রাকচালকের সহকারী জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল দিলে রূপগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে। প্রথমে তাদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সযোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে। আসামিদের গ্রেফতার ও ছিনতাই হওয়া মালপত্র উদ্ধারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য একাধিক দল মাঠে কাজ করছে। শিগগিরই দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

