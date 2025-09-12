চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারের তালা ভেঙে কাপড় চুরি, ট্রাকচালক আটক

চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারের তালা ভেঙে কাপড় চুরি, ট্রাকচালক আটক
চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা পণ্যভর্তি কনটেইনারের সিল ভেঙে কাপড় চুরির সময় সাইফুল ইসলাম রুবেল নামের এক ট্রাকচালককে আটক করেছে বন্দর নিরাপত্তা বিভাগ।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বন্দরের জিসিবি ১৩নং শেড থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৭টি কাপড়ের রোল, ৪ পিস ইয়াবাসহ ট্রাক জব্দ করা হয়।
বন্দর সচিব মো. ওমর ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জিসিবি ১৩নং শেডে আনস্টাফিংয়ের জন্য অপেক্ষারত একটি কনটেইনারের সিল ভেঙে মালামাল চুরির ঘটনা নিরাপত্তা বিভাগের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বিষয়টি নিরাপত্তা বিভাগের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে সাইফুল ইসলাম রুবেল নামের এক ট্রাকচালককে হাতেনাতে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ট্রাকটি আটক রুবেলের নিজের। এক কোম্পানির শিট কয়েল পরিবহনের জন্য বন্দরে প্রবেশ করেছিল। কনটেইনারটি ১৩ শেডে দেখে লক ভেঙে কাপড় চুরি করে ট্রাকে বোঝাই করছিলেন চালক। আটকের পর তার কাছে মাদকদ্রব্যও পাওয়া যায়। পরে তাকে বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়।
