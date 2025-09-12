  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারের তালা ভেঙে কাপড় চুরি, ট্রাকচালক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারের তালা ভেঙে কাপড় চুরি, ট্রাকচালক আটক
অভিযুক্ত ট্রাকচালক সাইফুল ইসলাম রুবেল

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা পণ্যভর্তি কনটেইনারের সিল ভেঙে কাপড় চুরির সময় সাইফুল ইসলাম রুবেল নামের এক ট্রাকচালককে আটক করেছে বন্দর নিরাপত্তা বিভাগ।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বন্দরের জিসিবি ১৩নং শেড থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৭টি কাপড়ের রোল, ৪ পিস ইয়াবাসহ ট্রাক জব্দ করা হয়।

বন্দর সচিব মো. ওমর ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জিসিবি ১৩নং শেডে আনস্টাফিংয়ের জন্য অপেক্ষারত একটি কনটেইনারের সিল ভেঙে মালামাল চুরির ঘটনা নিরাপত্তা বিভাগের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বিষয়টি নিরাপত্তা বিভাগের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে সাইফুল ইসলাম রুবেল নামের এক ট্রাকচালককে হাতেনাতে আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ট্রাকটি আটক রুবেলের নিজের। এক কোম্পানির শিট কয়েল পরিবহনের জন্য বন্দরে প্রবেশ করেছিল। কনটেইনারটি ১৩ শেডে দেখে লক ভেঙে কাপড় চুরি করে ট্রাকে বোঝাই করছিলেন চালক। আটকের পর তার কাছে মাদকদ্রব্যও পাওয়া যায়। পরে তাকে বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়।

এমডিআইএইচ/কেএসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।