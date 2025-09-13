  2. জাতীয়

ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি, ৩ নম্বরে লাহোর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বায়ুদূষণের শীর্ষে উঠে এসেছে কঙ্গোর কিনশাসা। অপরদিকে, রাজধানী ঢাকার বায়ুর মানের সামান্য উন্নতি হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ৪২ মিনিটের দিকে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।

বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা কিনশাসার দূষণ স্কোর ১৫৯ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ফিলিপাইনের ম্যানিলা। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৫৭ অর্থাৎ সেখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৩৪ অর্থাৎ সেখানকার বাতাস সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর।

অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকার দূষণ স্কোর ৬৪ অর্থাৎ এখানকার বায়ুর মান মাঝারী বা ভালো মানের।

