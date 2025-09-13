নেশার টাকা চাওয়ায় মায়ের বকা, পরে মিলল যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ

নেশার টাকা চাওয়ায় মায়ের বকা, পরে মিলল যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ
রাজধানীর শ্যামপুরে নিজ বাসায় এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে। স্বজনদের দাবি, নেশার টাকা চেয়ে মায়ের বকা শুনে তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
নিহত যুবকের নাম মো. রাজিব (২২)। তিনি লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চর আবাবিল গ্রামের মো. সিরাজ মিয়ার ছেলে। তিনি বর্তমানে শ্যামপুরের পশ্চিম জুরাইনে পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন।
পুলিশ বাসা থেকে রাজিবের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
রাজিবের ভাই সবুজ বলেন, ‘আমার ভাই পেশায় অটোরিকশাচালক। সে নেশাগ্রস্ত ছিল। মায়ের কাছে টাকা চাইলে, মা না দিলে অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করে।’
শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মাসুম বিল্লাহ জানান, তারা খবর পেয়ে বাসার জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রাজিবের মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
এসআই মাসুম বলেন, ‘স্বজনের মুখে জানতে পারি, অটোরিকশাচালক নেশাগ্রস্ত ছিলেন। মায়ের কাছে নেশার টাকা চাইলে মা টাকা না দিয়ে বকাঝকা করেন। এতে মায়ের ওপর অভিমান করে রুমে গিয়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। তারপরও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’
