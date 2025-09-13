পটিয়ায় বাস-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত

পটিয়ায় বাস-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত
চট্টগ্রামের পটিয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার কমলমুন্সির হাটের ভাইয়ের দিঘিপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পটিয়া হাইওয়ে থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ওয়াসিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহত পিকআপ চালক আব্দুল কাদেরের বাড়ি নোয়াখালী জেলায়।
স্থানীয়রা জানান, চট্টগ্রামমুখী পূরবী পরিবহনের বাসটি দিঘিপাড় এলাকায় ওভারটেক করার চেষ্টা করে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
পটিয়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাজেশ বড়ুয়া বলেন, ঘটনাস্থলেই পিকআপ চালকের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে পটিয়া হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
