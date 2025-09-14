চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৪
চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগ এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ঝটিকা মিছিল করেছে। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পাঁচলাইশ থানা পুলিশ।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) নগরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন, আবু মুসা, শাকিব আলম, রায়হান উদ্দিন ও মো. আরিফ।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হামজারবাগ সঙ্গীতের মোড় এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৭টা ২০ মিনিটে হামজারবাগের সঙ্গীত মোড় এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল বের হয়।
এতে নেতৃত্ব দেন চকবাজার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ইভান। পরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।
পাঁচলাইশ থানার ওসি মোহাম্মদ সুলাইমান জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলের খবর পেয়ে পাঁচলাইশ থানা পুলিশ অভিযান চালায়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি সাদা রঙের হাইস আটক করে। এ সময় গাড়ির চালক আবু মুসা ও হেলপার সাকিব আলমকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি আরও জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলে অংশ নিতে চকরিয়া থেকে ভাড়া করে চট্টগ্রাম শহরে আসে বলে জিজ্ঞাসাবাদে তারা পুলিশকে জানায়। মিছিল শেষে ছবি তুলে পুনরায় চকরিয়ায় ফেরত যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। পরে আটক দুইজনের তথ্যের ভিত্তিতে নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়।
এ ঘটনায় গ্রেফতার চারজনসহ অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে নগরের পাঁচলাইশ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।
