বায়ুদূষণের শীর্ষে কায়রো, ঢাকা ৩২ নম্বরে

বায়ুদূষণের শীর্ষে কায়রো, ঢাকা ৩২ নম্বরে
বায়ুদূষণের শীর্ষে উঠে এসেছে মিশরের কায়রো। অপরদিকে, রাজধানী ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি হয়েছে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটের দিকে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা কায়রোর দূষণ স্কোর ১৬৩ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৫৭ অর্থাৎ সেখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
আরও পড়ুন:
- ঢাকায় বাইরের চেয়ে ঘরের বাতাসে মৃত্যুঝুঁকি বেশি
- দূষণবিরোধী অভিযান সারা বছর চালাতে হবে
- ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি, ৩ নম্বরে লাহোর
তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কঙ্গোর কিনশাসা। এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৫১ অর্থাৎ সেখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর। এছাড়া চীনের সাংহাই চার আর ভারতের দিল্লি রয়েছে পাঁচ নম্বরে।
অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে ৩২ নম্বরে এবং দূষণ স্কোর ৬২ অর্থাৎ এখানকার বায়ুর মান মাঝারী বা ভালো মানের।
এসএনআর/এমএস