ঢাকায় থেমে থেমে বৃষ্টি, ভোগান্তিতে নগরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২২ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় থেমে থেমে বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী/ছবি জাগো নিউজ

রাজধানী ঢাকায় সকাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী মানুষসহ স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা। এছাড়া নগরীর কিছু এলাকায় সড়কে জলাবদ্ধতাও সৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ দিনভর রাজধানীতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি শুরু হয় রাজধানীতে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে।

রাজধানীর মগবাজার এলাকায় অফিসগামী তৌহিদুর রহমান বলেন, ‌অফিসের উদ্দেশে বের হয়ে বৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড ভোগান্তিতে পড়েছি। গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, রাস্তায় হাঁটাও কষ্টকর।

সিদ্ধেশ্বরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী রাসেল বলেন, বৃষ্টি হলেই মৌচাক এলাকায় রাস্তায় পানি জমে। হাঁটা কষ্টকর। ভিজে ভিজে কলেজে যাচ্ছি।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) থেকে অতি ভারী (১৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) বর্ষণ হতে পারে।

আবহাওয়াবিদ নাজমুল হল জাগো নিউজকে বলেন, ঢাকায় আজ দিনভর থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে। শুধু আজ না। আগামী তিনদিন একই অবস্থা থাকতে পারে।

