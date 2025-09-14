ঢাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স প্রধান

ঢাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স প্রধান
বাংলাদেশ সফররত মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের (এমএনডিএ) প্রধান মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমি ঢাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিনের শুরুতে তিনি ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত ‘শিখা অনির্বাণ’ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
পরে মেজর জেনারেল হিলমি নৌবাহিনী সদর দপ্তরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌসদর দপ্তরে পৌঁছালে নৌবাহিনী প্রধান তাকে স্বাগত জানান এবং নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।
সাক্ষাৎকালে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত সহযোগিতা ও সামরিক প্রশিক্ষণ জোরদারের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।
এছাড়া সফরকালে তিনি সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি ঢাকা ও চট্টগ্রামে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি), বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করবে।
সফরকালে মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের প্রধান মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমির চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের কমান্ডার, বিএন ফ্লিট কমান্ডার এবং চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে।
তিনদিনের সরকারি সফর শেষে মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমি ও তার প্রতিনিধিদল আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ত্যাগ করবে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
