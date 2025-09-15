সীমান্তে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবির অভিযান জোরদার
দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অস্ত্র অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে অভিযান জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার আহ্বানও জানিয়েছে বিজিবি।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, সম্প্রতি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। গত তিন মাসে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১৬টি দেশি-বিদেশি পিস্তল, ২টি রিভলভার, ২টি সাবমেশিন গান (এসএমজি), ৫টি রাইফেল, ১৬টি দেশীয় বন্দুক, ৩টি শটগান, ৩টি মর্টার শেল, ৮টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ২৭টি অন্যান্য অস্ত্র, ২১টি ম্যাগাজিন এবং ১ হাজার ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
বিজিবি জানিয়েছে, কিছু অসাধু চক্র দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ প্রেক্ষিতে সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি ও আভিযানিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। বিজিবি সাধারণ জনগণকে দেশপ্রেমের জায়গা থেকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। সীমান্তে অস্ত্র চোরাচালান বা সন্দেহজনক কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তা বিজিবির টোল ফ্রি নাম্বারে (০১৭৬৯৬০০৫৫৫) জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।
