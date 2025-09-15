মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার
মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসককে (ডিসি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাদের প্রত্যাহার করে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
মাদারীপুরের ডিসি ইয়াসমিন আক্তারকে প্রত্যাহার করে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
- আরও পড়ুন
- কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
অন্যদিকে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি আব্দুস সামাদ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নিয়োগ পেয়েছেন।
ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। গত ২০ মার্চ এ দুই কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় তাদের ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনলো সরকার।
আরএমএম/এমকেআর/এমএস