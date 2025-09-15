  2. জাতীয়

মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসককে (ডিসি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাদের প্রত্যাহার করে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

মাদারীপুরের ডিসি ইয়াসমিন আক্তারকে প্রত্যাহার করে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি আব্দুস সামাদ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নিয়োগ পেয়েছেন।

ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। গত ২০ মার্চ এ দুই কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় তাদের ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনলো সরকার।

