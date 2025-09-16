বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া পরিদর্শনে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স

বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া পরিদর্শনে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া পরিদর্শন করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামে অবস্থিত বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে চলমান এই যৌথ মহড়া পরিদর্শন করেন মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স।
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনীর সাত দিনব্যাপী যৌথ মহড়া ‘অপারেশন প্যাসিফিক এঞ্জেল ২৫-৩’ শুরু হয়েছে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন মহড়ায় অংশগ্রহণকারী এসএমইই (সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টাইজ একচেঞ্জ) কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। বিশেষ করে, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ মেরিটাইম অ্যান্ড ফ্লাড অপারেশন এবং ক্র্যু রেসকিউ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কার্যক্রম তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের পেশাদারত্ব ও আন্তঃসহযোগিতার প্রশংসা করেন।
পরিদর্শনকালে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের (পিএসিএএফ) প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
চলমান এই মহড়ায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান, একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের দুইটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান অংশ নিচ্ছে। মহড়ায় দুই দেশের মোট ২৪২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করছেন; এর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৫০ জন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৯২ জন। ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যৌথ অনুশীলন চলবে।
