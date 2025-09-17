  2. জাতীয়

তিন ঘণ্টা পর সাতরাস্তা মোড়ের অবরোধ তুলে নিলো কারিগরি শিক্ষার্থীরা

প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সাতরাস্তা মোড়ের অবরোধ তুলে নিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা/ ছবি: জাগো নিউজ

টানা তিন ঘণ্টা অবরোধের পর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে সরে গেছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। ফলে দীর্ঘ সময় পর ওই সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে আন্দোলনকারীরা সড়কের অবস্থান ছেড়ে দেন।

এর আগে বেলা সোয়া ১১টার দিকে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস ও প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদে এবং চার দফা দাবিতে কারিগরি শিক্ষার্থীরা তেজগাঁও সাতরাস্তায় এ অবরোধ কর্মসূচি পালন শুরু করেন। এতে বন্ধ হয়ে যায় ওই সড়কে যানবাহন চলাচল। ফলে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। সময় গড়াতেই যানজটের প্রভাব পরতে শুরু করে রাজধানী ঢাকাজুড়ে। ফলে রাজধানীর অধিকাংশ সড়কে দেখা দেয় যানজট। ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ।

তবে দুপুর ২টার পর সড়কের অবস্থান ছাড়লে শুরু হয় যানচলাচল। ফলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে গাড়ি চলাচল।

শিক্ষার্থীদের ৪ দফা দাবি হলো

  • ১. প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি ও জবাই করে হত্যার হুমকি প্রদানকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
  • ২. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত সব কার্যক্রম রাষ্ট্র কর্তৃক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
  • ৩. কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের উত্থাপিত যৌক্তিক ছয় দফা দাবির রূপরেখা ও সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
  • ৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান-চ্যানেল এডুকেশন চালু করতে হবে।

