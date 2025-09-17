চট্টগ্রামে পৃথক অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ ৬ আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) বন্দর থানার পৃথক অভিযানে এক সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. শাহজাহান (জিআর সাজা), মো. আলমগীর (জিআর), মো. ইকবাল হোসেন (সিআর), মো. আব্দুল আলীম (মিস মামলা), আহাম্মদ মিয়া (সিআর) ও মতিউর রহমান (সিআর)।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) নেতৃত্বে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এতে একাধিক ওয়ারেন্ট তামিলকারী দল অংশ নেয়।
বন্দর থানার ওসি আফতাব উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে জিআর সাজা, জিআর ও সিআর পরোয়ানা এবং মিস মামলাসহ একাধিক মামলা ছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পর তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এমআরএএইচ/এমএএইচ/জিকেএস