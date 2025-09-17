  2. জাতীয়

অস্ত্রের মুখে মুরগি ব্যবসায়ীকে অপহরণ, পরে উদ্ধার করে পুলিশ

প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভুক্তভোগী মোহাম্মদ আরজু

চট্টগ্রামের পটিয়ায় অস্ত্রের মুখে মোহাম্মদ আরজু (২৫) নামে এক মুরগি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুখোশধারীরা। পরে তাকে উপজেলার ধলঘাট ইউনিয়নের চন্দ্রকলা ব্রিজ এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে পটিয়ার মুন্সেফ বাজার এলাকা থেকে ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়। তিনি স্থানীয় নুরু মিস্ত্রির ছেলে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, অপহরণের শিকার মোহাম্মদ আরজু ইউনিয়ন ব্যাংকে চাকরি করতেন। সম্প্রতি চাকরিচ্যুত হলে তিনি মুন্সেফ বাজারের উত্তর পাশে সুচক্রদণ্ডী রাস্তার মাথায় একটি মুরগির দোকান দেন। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দোকান খোলেন। সকাল ৮টার দিকে ৫-৬ জন মুখোশধারী যুবক অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যায়। এসময় তাকে চোখ-মুখ বেঁধে বেধড়ক পেটানো হয়।

খবর পেয়ে সকাল ৯টার দিকে পটিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে ধলঘাট ইউনিয়নের চন্দ্রকলা ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে পটিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা পালিয়ে যায়। তাদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

অপহৃত আরজু জানান, অপহরকারীদের মধ্যে ফাহিম নামের একজনকে চিনে ফেলায় তাকে গুলি করে মেরে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা।

মুন্সেফ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম খোকন জানান, ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর মুন্সেফ বাজার এলাকায় একটি মুরগির দোকান দেন আরজু। সকালে মুখোশধারী কিছু যুবক অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যায়। বিষয়টি থানা পুলিশকে জানানো হলে পরে তাকে উদ্ধার করা হয়।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুজ্জামান জাগো নিউজকে জানান, ব্যবসায়ীকে অপহরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পরে তাকে ধলঘাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

