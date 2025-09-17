ফটো অলিম্পিয়াডে সোনা জয়ী পিনু রহমানকে রুশ রাষ্ট্রদূতের অভিনন্দন
ফটো অলিম্পিয়াডে সোনা জয়ী পিনু রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন। সম্প্রতি দূতাবাসে পিনু রহমানকে স্বাগত জানান তিনি। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানায় রাশিয়ান দূতাবাস।
দূতাবাস জানায়, গত আগস্টে সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র অলিম্পিয়াড ফটো অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর গ্র্যান্ড ফাইনালে অংশ নিয়ে অ্যাকসেন্ট বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেন পিনু রহমান।
রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সেখানকার মানুষের আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধতার কথা জানান।
সম্প্রতি পিনু রহমানকে বিশ্ব আলোকচিত্র অলিম্পিয়াডের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তার নেতৃত্বে ২০২৭ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে এই বিশ্ব প্রতিযোগিতা।
রাষ্ট্রদূত খোজিন পিনু রহমানকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তার সাফল্যের জন্য শুভকামনা প্রকাশ করেন।
জেপিআই/এমআইএইচএস/জিকেএস