  2. জাতীয়

অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার আরও দুটি লকার জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার আরও দুটি লকার জব্দ
ফাইল ছবি

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরও দুটি লকার জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় এ লকার দুটি জব্দ করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবীব।

তিনি জানান, অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় শেখ হাসিনার ৭৫৩ নম্বর লকার (চাবি নং ২০০) এবং ৭৫১ নম্বর লকার (চাবি নং ১৯৬) জব্দ করা হয়েছে। তবে এগুলো খুলতে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিলের পূবালী ব্যাংক সেনা কল্যাণ ভবন শাখায় শেখ হাসিনার একটি লকার (নম্বর ১২৮) জব্দ করে সিআইসি। সে সময় মহাপরিচালক আহসান হাবীব বলেন, লকারে কিছু থাকতে বা নাও থাকতে পারে, তবে আইনি প্রক্রিয়ায় তা খোলা হবে।

এসএম/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।