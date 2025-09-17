অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার আরও দুটি লকার জব্দ
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরও দুটি লকার জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় এ লকার দুটি জব্দ করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবীব।
তিনি জানান, অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় শেখ হাসিনার ৭৫৩ নম্বর লকার (চাবি নং ২০০) এবং ৭৫১ নম্বর লকার (চাবি নং ১৯৬) জব্দ করা হয়েছে। তবে এগুলো খুলতে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
- আরও পড়ুন
শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ৫ জন
ব্যাংক লুট-ভুয়া ঋণ, হাসিনার আমলে বিদেশে গেছে ২৩ হাজার কোটি ডলার
এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিলের পূবালী ব্যাংক সেনা কল্যাণ ভবন শাখায় শেখ হাসিনার একটি লকার (নম্বর ১২৮) জব্দ করে সিআইসি। সে সময় মহাপরিচালক আহসান হাবীব বলেন, লকারে কিছু থাকতে বা নাও থাকতে পারে, তবে আইনি প্রক্রিয়ায় তা খোলা হবে।
এসএম/কেএইচকে/জেআইএম