২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে অংশ নিতে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই অধিবেশনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
তিনি জানান, এবারের অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট, গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের যাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তন ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে শক্ত অবস্থান তুলে ধরবে বাংলাদেশ।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, এবারের অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য হলো ‘Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights’। বিশ্বজুড়ে চলা সংঘাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপের গুরুত্ব এই প্রতিপাদ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।
রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রথমবারের মতো উচ্চ পর্যায়ের সভা
৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হবে ‘মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন’ রোহিঙ্গা ইস্যুকে ঘিরে এমন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এবারই প্রথম।
উপদেষ্টা জানান, প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে এ বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং কক্সবাজারে সম্প্রতি অংশীদারদের সংলাপও সেই প্রস্তুতির অংশ। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা বিশ্ব যুব কর্মসূচির ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন।
তিনি জানান, গত বছরের গণঅভ্যুত্থান ও চলমান সংস্কারে তরুণ সমাজ যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, তা এই মঞ্চে তুলে ধরা হবে।
তৌহিদ হোসেন বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ২৬ সেপ্টেম্বর সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে ভাষণ দেবেন। সেখানে তিনি গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের যাত্রা, চলমান সংস্কার, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন, অভিবাসন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে বক্তব্য রাখবেন। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের স্থায়ী সমাধানের বিষয়টিও তাঁর আলোচনায় থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সফরকালে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাতের কথা রয়েছে। এছাড়া সময়সূচি অনুযায়ী আরও কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে।
অন্যদিকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা কমনওয়েলথ, ওআইসি, জি-৭৭, বিমস্টেকসহ বিভিন্ন সাইডলাইন বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া এবং সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা। এবারের অধিবেশন বিশ্বমঞ্চে সেই অগ্রযাত্রা তুলে ধরার সুযোগ দেবে।
জেপিআই/কেএইচকে/জেআইএম