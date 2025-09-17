অটোরিকশা চালক আকরাম হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন, দুই যুবক গ্রেফতার
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে অটোরিকশা চালক আকরাম হোসেন হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মো. জীবন (২১) ও মো. আশিক (২২) নামের দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, যাত্রী সেজে গ্রেফতার এই দুজন অটোরিকশা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেন। এরপর অটোরিকশা চালককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেন তারা।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান লালবাগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।
তিনি বলেন, ১১ সেপ্টেম্বর রাত ৩টা ৫ মিনিটে কামরাঙ্গীরচরের মুন্সিহাটি মুড়ির ফ্যাক্টরির সামনে যাত্রী সেজে তারা অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন। প্রথমে আকরামের কাছ থেকে নগদ ১৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেন তারা।
অটোরিকশা নেওয়ার চেষ্টা করলে আকরাম বাধা দিলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। আকরামের চিৎকারে তারা পালিয়ে যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
ঘটনার পর আকরামের ভাই জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে কামরাঙ্গীরচর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্তে পুলিশ ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ ও তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করে।
ডিসি মল্লিক আহসান আরও বলেন, পরে ১৬ সেপ্টেম্বর চকবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. জীবন ও মো. আশিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার ও অপরাধের সময় পরিহিত পোশাক উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেফতার দুই আসামি আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।
