উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক ডিজির নামে মামলা করবে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্নীতি দমন কমিশন- দুদক

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ মামলা করা হবে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম মামলা অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলায় আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যহারের মাধ্যমে ১২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৬ হাজার ১২৮ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হবে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০০ এর ২৬ (২) এবং ২৭ (১) ধরা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, ২০২২ সালে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে মো. আবুল কালাম আজাদ ১৬ কোটি ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৪৬৩ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেন। দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দেন তিনি।

অনুসন্ধানে আবুল কালাম আজাদের নামে ১৮ কোটি ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৩ টাকার সম্পদ পেয়েছে দুদক। এর মধ্যে তার গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ ৬ কোটি ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২ টাকা।

