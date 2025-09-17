  2. জাতীয়

পাসপোর্ট ছাড়া জেদ্দা গিয়ে আটক বিমানের পাইলট

প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট/ফাইল ছবি

পাসপোর্ট ছাড়া সৌদি আরব প্রবেশের সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এক পাইলটকে আটক করেছে জেদ্দা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে জেদ্দা বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে।

বিমানের ওই পাইলটের নাম মুনতাসির রহমান। তিনি বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজের পাইলট।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, মঙ্গলবার রাতে বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজে যাত্রী নিয়ে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। পাসপোর্ট ছাড়া উড্ডয়ন করায় জেদ্দা ইমিগ্রেশন তাকে জিজ্ঞাসবাদের পর আটক করে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে বিমান কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তাকে বিমানবন্দর থেকে হোটেল নেওয়া হয়। পরে সন্ধ্যার ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসিরের পাসপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ।

জানতে চাইলে বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, পাইলট মুনতাসির ভুলে তার পাসপোর্ট বাসায় রেখে যান। এখন তাকে বিমানের তত্ত্বাবধানে জেদ্দার একটি হোটেলে রাখা হয়েছে। তার পাসপোর্ট আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে জেদ্দায় পাঠানো হয়েছে। তবে পাইলটের পাসপোর্ট জটিলতা যাত্রীদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি।

