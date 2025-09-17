  2. জাতীয়

বনানীতে শিসা বারে অভিযান, বিপুল পরিমাণ শিসা-হুক্কা উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বানানীর ডেল্টা ডালিয়া ভবনের হাবানা শিসা বারে অভিযান চালাচ্ছে ডিএনসি/ ছবি- সংগৃহীত

রাজধানীর বনানীর হাবানা শিসা বারে অভিযান চালাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। এরই মধ্যে শিসা বার থেকে বিপুল পরিমাণ শিসা ও হুক্কা উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ অভিযান শুরু হয়েছে। ডিএনসির উপ-পরিচালক মেহেদী হাসান এ তথ্য জানান।

মেহেদী হাসান জানান, বানানীর ১৭ নম্বর সড়কের ডেল্টা ডালিয়া ভবনে হাবানা শিসা বারে অভিযান চলছে। অভিযানে এখন পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ শিসা ও হুক্কা উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযান শেষে ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

