সীমানা নিয়ে ভাঙচুর অনাকাঙ্ক্ষিত: ইসি সচিব

সীমানা নিয়ে ভাঙচুর অনাকাঙ্ক্ষিত: ইসি সচিব
সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ভাঙচুরকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশন সচিব (ইসি) আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, আমি তো বললাম যে, আইনি প্রক্রিয়ায় জিনিসটা আছে। বিষয়টি নিয়ে রিট করা হয়েছে। আদালতে জিনিসটা গেছে। এটা নিয়ে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান ইসি সচিব।
সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, সীমানা নিয়ে আপনাদের কৌতুহল আছে। সীমানা নিয়ে আমি যতটুকু আমার খবর নিয়েছি, ১৪টা রিট হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এখন এটা আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয় বলে আমার মনে হয়।
তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে আদালতে যারা রিট করেছে তারাও আদালতের প্রতি আস্থাশীল। আমরাও আদালতের প্রতি আস্থাশীল। কাজেই সেভাবে এই বিষয়ে আদালত থেকে সিদ্ধান্তটা আসুক। সে পর্যন্ত আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।
