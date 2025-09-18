শুক্রবার রাতে ৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

শুক্রবার রাতে ৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
গ্যাস পাইপলাইনের জরুরি মেরামত কাজের জন্য শুক্রবার রাতে ঢাকার আশপাশের বেশ কিছু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক বার্তায় তিতাস গ্যাস এ তথ্য জানিয়েছে।
তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানায়, ডেমরা- সিদ্ধিরগঞ্জ- গোদনাইল ভালভ স্টেশনগামী ১০ইঞ্চি/১২ইঞ্চি/১৪ইঞ্চি মুখ্য বিতরণ পাইপলাইনের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করার কাজে জরুরি মেরামত করা হবে। এ জন্য আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) রাত ১০টা থেকে ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ভোর ৬টা পর্যন্ত আট ঘণ্টা নারায়ণগঞ্জ শহর, সিদ্ধিরগঞ্জ, মৌচাক, দেলপাড়া, পাগলা, ফতুল্লা, পঞ্চবটি, মোক্তারপুর ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
এছাড়া এসব এলাকার আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে তিতাস। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
