  2. জাতীয়

মগবাজারে রেস্টুরেন্টে আগুন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৮ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আগুন নেভানোর ফাইল ছবি

রাজধানীর মগবাজারে কিসপি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ২৫ মিনিটে খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর রাত ১২টা ৪৪ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার শাহজাহান হোসেন জাগো নিউজকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, মগবাজারে কিসপি রেস্টুরেন্টের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

