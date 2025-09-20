১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শেষ হচ্ছে আজ
আসন্ন পর্যটন মৌসুম ঘিরে দেশ-বিদেশে ভ্রমণের আকর্ষণীয় নানা প্যাকেজ আর ছাড়ের পসরা নিয়ে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের ‘১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২৫’। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় এই আয়োজনের পর্দা নামবে।
এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও ইয়াসমিনসহ ফিলিপাইন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত।
এদিকে, মেলার প্রথম দিন থেকে দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় ছিল। তবে, শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় সকাল থেকেই মেলায় জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকেল থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে।
পর্যটন বিচিত্রার আয়োজনে এবারের মেলায় বাংলাদেশ ছাড়াও পার্টনার কান্ট্রি ফিলিপাইন, মালদ্বীপ ও নেপালের বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।
মেলায় দুইটি হলের ১৮০টি বুথে এয়ারলাইন্স, হোটেল, রিসোর্ট, ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টরা আসন্ন পর্যটন মৌসুমের জন্য বিশেষ ছাড় ও আকর্ষণীয় প্যাকেজ দিচ্ছে। মেলার টাইটেল স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
এই আয়োজনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের সব গন্তব্যসহ হোটেল, রিসোর্ট, ক্রুজ, এয়ারলাইন্স, থিমপার্ক, ট্যুর অপারেটর, ট্র্যাভেল এজেন্টসহ সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের আয়োজন। এই মেলা সরকারি-বেসরাকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্যসমূহকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।
বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় পর্যটন বিচিত্রার আয়োজনে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এনডোর্স-এ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশের সার্বিক সহযোগিতায় ৩ দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) ঢাকায় চলছে এই বর্ণাঢ্য মেলা। আসন্ন পর্যটন মৌসুমকে ঘিরে মেলায় রয়েছে দেশ ও বিদেশ ভ্রমণে নানাবিধ প্যাকেজ অফার।
মেলায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিটুবি সেশন, ডেস্টিনেইশন ও প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন, প্যানেল ডিসকাশনসহ নানাবিধ ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে। এবারের মেলার অংশ হিসেবে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘বাংলাদেশ ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট শোকেজ’। পর্যটন শিল্পে আসন্ন প্রকল্প সমূহের প্রদর্শনী ও স্থানীয় ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ মেলার মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে।
দেশ ও বিদেশের পর্যটন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকারি পর্যটন সংস্থা ও ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাস/মিশনসমূহের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছে। মেলা চলছে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। এই মেলা চলাকালীন পাশাপাশি চলছে ট্যুরিজমের বিভিন্ন সেমিনার, বিটুবি সেশন, প্রোডাক্ট প্রোমোশন, ডেস্টিনেশন প্রেজেন্টেশনসহ সামাজিক নেটওয়ার্কিং।
এবারের মেলায় দেশের উল্লেখযোগ্য হোটেল, রিসোর্টসমূহ বাংলাদেশের লাক্সারি পর্যটনসেবা উপস্থাপন করবে; যার মাধ্যমে শুধু ব্যবসায়িক আদান-প্রদান নয়, পর্যটনশিল্পে আমাদের লাক্সারি সেবাও একই ছাদের নিচে উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যটনশিল্পে আমাদের বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত করবে।
এবার মেলার টাইটেল স্পন্সর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রাইম পার্টনার কান্ট্রি- নেপাল ও পার্টনার কান্ট্রি ফিলিপাইন ও মালদ্বীপ। হোস্ট কান্ট্রি বিউটিফুল বাংলাদেশ, হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে থাকছে- ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশান। ট্রান্সপোর্ট পার্টনার হিসেবে আছে কনভয় সার্ভিস, আইসিটি পার্টনার এম৩৬০। মেলার অফিসিয়াল পাবলিকেশন দ্য ট্রাভেল বাউন্ড, ক্রুজ পার্টনার হিসেবে থাকছে ঢাকা ডিনার ক্রুজ।
মেলায় বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এই মেলার মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।
মেলার প্রবেশমূল্য ৩০ টাকা, প্রবেশ কুপনের বিপরীতে র্যাফেল ড্র বিজয়ীদের জন্য থাকবে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ বেড়ানোর আকর্ষনীয় গিফট ভাউচার। তবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করলে এন্ট্রি ফি সম্পূর্ণ ফ্রি। এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার ২০২৫ আয়োজনের মাধ্যমে পর্যটকদের মধ্যে আবারও নতুনভাবে ভ্রমণের উদ্দীপনা তৈরি হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে ঘুরে-বেড়ানোর সুযোগ পাবে এবং আসন্ন মৌসুমে সব পর্যটন গন্তব্য পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে বলে আশা করছে মেলা কর্তৃপক্ষ।
এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান ও পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের জন্য বিভিন্ন ফেয়ার-ফেস্টিভাল, ইভেন্ট, কনফারেন্স এবং ফুড ফেস্টিভালসহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে সর্বদাই সমাদৃত হয়ে আসছে। পর্যটন সংশ্লিষ্ট যে কোনো ফেয়ার-ফেস্টিভাল এবং উৎসব পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মেলায় ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। তাছাড়া এই মেলাটিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গুরুত্ব সহকারে দেখছে।
এমএমএ/এএমএ/এমএস