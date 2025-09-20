রোববার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে ঢাকাসহ ৫ বিভাগে

রোববার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে ঢাকাসহ ৫ বিভাগে
দেশের আটটি বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে, রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে ঢাকাসহ দেশের পাঁচ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি বাড়তে পারে জানিয়েছে সংস্থাটি। এসময় কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।
মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা অনেকটা কমে গেছে। দেশজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। এতে করে বৃষ্টিহীন অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে গরম বেশি অনুভূত হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার দেশের খুলনা, বরিশাল ও সিলেট ছিল প্রায় বৃষ্টিহীন। ঢাকা বিভাগে বৃষ্টি হয়েছে হালকা।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, রোববার ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, বর্ষা বিদায় নেবে কিছুদিন পর৷ এ সপ্তাহের শেষের দিকে আরেকটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এসময় সারাদেশে বৃষ্টি বাড়তে পারে। এছাড়া আগামী রোব ও সোমবার ঢাকা বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এরপর আবার কমতে পারে।
আবহাওয়া অফিস জানায়, আজ ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আরএএস/এমএএইচ/এমএস