এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার: শেষ দিনে উড়োজাহাজ টিকিট, রিসোর্টে বড় ছাড়

এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার: শেষ দিনে উড়োজাহাজ টিকিট, রিসোর্টে বড় ছাড়
রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের শেষ দিন আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর)। এ কারণে সকাল থেকেই মেলায় ভিড় করছেন ভ্রমণ পিপাসুরা। আবার মেলায় যাওয়া লোকজনকে হোটেল মোটেল, ট্যুর অপারেটর, এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিটেও দিচ্ছে বড় ছাড়।
গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) তিন দিনব্যাপী এই মেলা শুরু হয়। মেলার প্রথম দিন থেকে দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় ছিল। তবে আজ (শনিবার) ছুটির দিন হওয়ায় সকাল থেকেই মেলায় জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকেলে দর্শনার্থীদের ভিড় আরও বাড়বে।
মেলার প্রবেশমূল্য ৩০ টাকা, প্রবেশ কুপনের বিপরীতে র্যাফেল ড্র বিজয়ীদের জন্য থাকবে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ বেড়ানোর আকর্ষণীয় গিফট ভাউচার। তবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করলে এন্ট্রি ফি সম্পূর্ণ ফ্রি।
আসন্ন পর্যটন মৌসুম ঘিরে দেশ-বিদেশে ভ্রমণের আকর্ষণীয় নানা প্যাকেজ নিয়ে এই মেলার আয়োজন করেছে পর্যটন বিচিত্রা। মেলায় দুইটি হলের ১৮০টি বুথে এয়ারলাইন্স, হোটেল, রিসোর্ট, ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টরা আসন্ন পর্যটন মৌসুমের জন্য বিশেষ ছাড় ও আকর্ষণীয় প্যাকেজ দিচ্ছে। মেলার টাইটেল স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
সরেজমিনে দেখা যায়, এ মেলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ম্যানচেস্টার, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, চেন্নাই, কাঠমুন্ডু, গুয়াংজু, কলকাতা ও দিল্লীর টিকিটে ১৫ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে। এ অফার নিতে বিমানের স্টলে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা। একই ভাবে বিমানের ডিজিটাল প্রচারণার স্টলেও ভিড় দেখা গেছে।
আগামী ২ নভেম্বর টাঙ্গাইলে চালু হচ্ছে সিগাল রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা ভিলেজ। এ উপলক্ষে রিসোর্টে সব ধরনের রুমে ৫০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ছাড়ের পর এ রিসোর্টে একটি রুমের সর্বনিম্ন ভাড়ার ৪ হাজার ৭৫০ টাকা।
এ রিসোর্টের পক্ষে মেলায় প্রচারণা চালাচ্ছেন মো. সাজিদ আরাফাত রহমান। তিনি বলেন, কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল সিগালের মালিকানাধীন এই রিসোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এরইমধ্যে রিসোর্টের সব কাজ প্রায় শেষ। মেলায় দর্শনার্থীদের ভালো সাড়া পাচ্ছি।
মেলায় স্টল দিয়েছে কক্সবাজারের ছুটি রিসোর্ট। এ স্টেলে বিপণনের কাজ করছেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. তৌসিক আহমেদ। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার থেকে আজ (শনিবার) পর্যন্ত মেলায় হাজারো মানুষের সাড়া পেয়েছি। অনেকেই রিসোর্টে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া, এ মেলায় ছুটি রিসোর্টে বুকিংয়ে ৬০ শতাংশ এবং খাবার বিলে ২০ শতাংশ ছাড় চলছে। আজ মেলায় যারা আসবেন, সবাই এই ছাড় পাবেন।
বেলা ১১টায় এ মেলায় যান নিকেতনের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম। আলাপকালে তিনি বলেন, এ মেলায় এক ছাতার নিচে সব আয়োজন আছে। মেলা ঘুরে দেশ-বিদেশ ট্যুরের খোঁজখবর এবং খরচ জানতে পারছি। মেলার গুছানো এ আয়োজন খুবই ভালো লাগছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, এ মেলায় পর্যটন শিল্পের সব গন্তব্যসহ হোটেল, রিসোর্ট, ক্রুজ, এয়ারলাইন্স, থিমপার্ক, ট্যুর অপারেটর, ট্র্যাভেল এজেন্টরা অংশ নিয়েছে।
এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান ও পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক মহিউদ্দিন হেলাল জাগো নিউজকে বলেন, বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ৩ দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আসন্ন পর্যটন মৌসুমকে ঘিরে মেলায় রয়েছে দেশ ও বিদেশ ভ্রমণে নানাবিধ প্যাকেজ বড় অফার চলছে। আজ সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে। ভ্রমণ পিপাসুদের মেলায় যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
