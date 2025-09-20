গোলাপ শাহ মাজারের সামনের রাস্তায় পড়েছিল বৃদ্ধের মরদেহ
রাজধানীর গোলাপ শাহ মাজারের সামনের মসজিদের পাশের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৭০) এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মনোজ বলেন, দুপুর সোয়া ১টার দিকে গোলাপ শাহ মাজারের সামনের মসজিদের পাশেই রাস্তার ওপরে অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন এক বৃদ্ধ। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি ওই বৃদ্ধ ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। আমাদের ধারণা অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবুও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
এসআই মনোজ আরও বলেন, নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি। সিআইডির ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। মরদেহ মর্গে রাখা আছে।
