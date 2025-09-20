  2. জাতীয়

গোলাপ শাহ মাজারের সামনের রাস্তায় পড়েছিল বৃদ্ধের মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৬ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গোলাপ শাহ মাজারের সামনের রাস্তায় পড়েছিল বৃদ্ধের মরদেহ
ফাইল ছবি

রাজধানীর গোলাপ শাহ মাজারের সামনের মসজিদের পাশের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৭০) এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মনোজ বলেন, দুপুর সোয়া ১টার দিকে গোলাপ শাহ মাজারের সামনের মসজিদের পাশেই রাস্তার ওপরে অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন এক বৃদ্ধ। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি ওই বৃদ্ধ ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। আমাদের ধারণা অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবুও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

এসআই মনোজ আরও বলেন, নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি। সিআইডির ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। মরদেহ মর্গে রাখা আছে।

কাজী আল-আমিন/বিএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।