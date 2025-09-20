গুলশানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ জব্দ
রাজধানীর গুলশানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদসহ একটি প্রাইভেটকার জব্দ করেছেন দায়িত্বরত সার্জেন্ট আল হেলাল। শনিবার (২০সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে দায়িত্ব পালনকালে মদ ও গাড়ি জব্দ করে গুলশান থানায় হস্তান্তর করেন তিনি।
সার্জেন্ট আল হেলাল বলেন, ‘সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে আমি সিগন্যালে দায়িত্ব পালন করছিলাম। এর কিছুক্ষণ পর একটি প্রাইভেটকার এসে সড়কের আইল্যান্ডে লাগিয়ে দেয়। এতে গাড়ির চাকা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে আমি গাড়ির কাছে এগিয়ে যাওয়ার আগেই চালক পালিয়ে যান।
সার্জেন্ট হেলাল আরও বলেন, গাড়ির কাছে গেলে বিকট গন্ধ পাই। সন্দেহ হলে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২২২ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করি। পরে গুলশান থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। তাদের কাছে এই মদ ও গাড়ি হস্তান্তর করি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে গুলশান থানার ডিউটি অফিসার আকরাম খান বলেন, গুলশান থেকে জব্দ করা মদ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানতে পারিনি। দায়িত্বরত কর্মকর্তা এলে বিস্তারিত জেনে জানাতে পারবো।
