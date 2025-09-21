  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে সেনা-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-বিস্ফোরকসহ আটক ৩

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৪ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তিন মাদক কারবারি আটক করা হয়/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ হেরোইন ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। এসময় তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আটকরা হলেন- হোসেন (১৮), শফিক (২০) ও শাহীন (৩৫)।

সেনাবাহিনীর শেরেবাংলা আর্মি ক্যাম্প ও মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের সমন্বয়ে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুর থানাধীন জেনেভা ক্যাম্পের কাছে বাবর রোড ও গজনবি রোড এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে উদ্ধার করা হয় ১২ হাজার পুড়িয়া হেরোইন (বাজারমূল্য আনুমানিক ২৪ লাখ টাকা), ৮০০ গ্রাম বিস্ফোরক গানপাউডার, ৬টি ককটেল বোমা এবং একটি ধারালো তলোয়ার।

পরে পুলিশের বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এসে ককটেলগুলো নিরাপদে সরিয়ে নেয়। আটক তিনজন এবং উদ্ধারকৃত অবৈধ দ্রব্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক কারবারি ও দুষ্কৃতকারীর সন্ধান পেয়ে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এলাকায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে যৌথবাহিনীর এমন অভিযান চলবে।

