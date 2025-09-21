  2. জাতীয়

আজকের আবহাওয়া: ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৫ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ হালকা ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ী মেঘলা থাকতে পারে। বাতাস দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে ঘণ্টায় ০৮-১২ কি.মি বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এতে আরও বলা হয়, ঢাকায় আজ হালকা ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ২৭ দশমিক ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৯৩ শতাংশ ছিল। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হতে পারে ২৭ দশমিক ২০।

এছাড়া আজকের সূর্য অস্ত যাবে সন্ধ্যা ৫টা ৫৬ মিনিটে এবং আগামীকাল সোমবার সূর্যোদয় হবে ভোর ৫টা ৪৮ মিনিটে।

